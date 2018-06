PM do Rio apreende 40 pistolas em rodoviária de Resende

RIO - Quarenta pistolas 9 mm foram apreendidas na rodoviária de Resende, no sul do Estado do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 5, enquanto eram levadas de Foz do Iguaçu para Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Cinco pessoas foram presas.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima segundo a qual as armas estavam sendo transportadas em caixas de televisão e passariam pela rodoviária de Resende. Os policiais foram ao local e conseguiram localizar as dez caixas em um ônibus que vinha do Paraná. Em cada embalagem, havia quatro pistolas, além de carregadores.

Segundo a PM, os cinco presos contaram que, em Resende, entregariam as armas para uma pessoa que iria buscá-las de carro e as levaria até Belford Roxo. Pelo transporte até Resende, cada um dos presos receberia de R$ 700 a R$ 1.000. O caso foi registrado na 89ª DP (Resende).

Os demais responsáveis pelo transporte e as pessoas que receberiam as armas não haviam sido identificados até a noite desta segunda-feira.