PM do Rio começa a multar motorista por falta de cadeirinha

SÃO PAULO - A Polícia Militar começa a multar nesta sexta-feira, 1, os motoristas que transportam crianças sem cadeirinha no Rio de Janeiro. Desde setembro, quando a medida entrou em vigor, os motoristas eram apenas orientados pelos PMs sobre o uso do equipamento.

A fiscalização do uso das cadeirinhas para crianças com até 7 anos estava sendo realizada pela Guarda Municipal de Trânsito e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os altos preços e a falta do produto no mercado contribuíram para que a PM prorrogasse o prazo.

Segundo a Resolução 277, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), crianças de até 1 ano de idade deverão ser transportadas no chamado bebê conforto. As cadeirinhas são os dispositivos próprios para crianças de 1 a 4 anos e os boosters (assentos de elevação), para as de 4 a 7 anos e meio. Quem descumprir as normas receberá multa de R$ 191,54 e sete pontos na carteira de habilitação, além da apreensão do veículo até que a irregularidade seja sanada.