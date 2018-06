PM do Rio expulsa 30 policiais da corporação

RIO - Trinta policiais militares foram expulsos da corporação acusados pelos mais diversos crimes. Os jubilados, sargentos, cabos e soldados, são acusados de tortura, estupro e tentativa de homicídio. Entre eles, o cabo Izan Chaves de Melo, condenado a 12 anos de prisão pelo envolvimento no desaparecimento da empresária chinesa Ye Guoe, em julho de 2008. A Justiça condenou dois policiais militares e dois civis pelo sequestro e desaparecimento da vítima que tinha US$ 130 mil na bolsa. Esta semana a Corregedoria da Polícia Militar analisará mais 40 casos de expulsão.

Nesta segunda-feira, 1°, a Secretaria de Segurança Pública publicou no Diário Oficial do Estado a demissão de sete inspetores da Polícia Civil, cinco deles acusados de envolvimento com uma quadrilha de roubo de cargas presa pela Polícia Federal em setembro de 2009.