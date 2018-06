PM do Rio fecha fábrica de balões na região dos Lagos

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Uma fábrica de balões foi fechada na terça-feira, 29, em São José de Imbassaí, no município de Maricá, na Região dos Lagos, no Rio.

No local, policiais militares do Batalhão de Polícia Florestal e de Meio Ambiente (BPFMA) apreenderam 23 balões com tamanhos entre 4 e 20 metros de comprimento.

A fábrica estava vazia no momento da vistoria e ninguém foi preso. Apenas uma pessoa que mora ao lado do imóvel foi levada para prestar depoimento no 82º Distrito Policial, em Maricá, onde o caso foi registrado.

Uma denúncia anônima levou a PM até a fábrica. Além dos balões, foram apreendidas uma espingarda, quatro armas usadas para caça, um maçarico e dois quilos de pólvora.

O Batalhão Florestal recebe denúncias pelos números 21 2701-8262 ou 2701-0832.