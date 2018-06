PM do Rio prende presidente de associação de moradores do Morro da Formiga

SÃO PAULO- A Polícia Militar do Rio prendeu na manhã desta terça-feira, 21, a presidente da Associação de Moradores do Morro da Formiga, Laéria Nirrirei Ferreira Meireles, na zona norte da cidade, suspeita de associação ao tráfico de entorpecentes. Três outros suspeitos também foram detidos: Carlos Henrique de Oliveira Macedo, conhecido como "Do pó", Jovane dos Santos Lino, o "Tubarão", e Jonathan Silva do Carmo, o "Caveirinha".

Segundo os agentes da 19ª DP, da Tijuca, Laéria teria sido eleita presidente por imposição de Paulo Cesar Souza dos Santos, conhecido como "PL", líder do tráfico de drogas na comunidade. Ela é acusada de extorquir os mototaxistas da região, cobrando setenta reais semanais para que pudessem trabalhar.

Ainda de acordo com os policiais, "Tubarão", "Do pó" e "Caveirinha" teriam assumido a administração do tráfico de drogas no morro após a fuga de "PL" e Alexandre dos Santos de Oliveira, conhecido como "Corujito", gerente geral do tráfico na comunidade da Formiga.

O delegado Fábio Barucke afirmou que as investigações continuam para que sejam também cumpridos mandados de prisões preventivas expedidos contra "PL", "Corujito", Rodrigo Alves Ferreira, conhecido como "Playboy", e Michele Silva Benedito, conhecida como Neguinha, todos acusados pelo crime de associação ao tráfico de drogas.