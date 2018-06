SÃO PAULO - A Polícia Militar foi acionada para averiguar uma possível troca de tiros no Morro do Dezoito, em Água Santa, na zona norte do Rio, na manhã desta terça-feira, 30.

Ainda não há informações sobre o motivo do confronto. Agentes do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), do Méier, seguem para o local.