PM é assaltado, reage e mata ladrão Ontem à noite, ao parar sua motocicleta Honda Biz CTV-6749, para aguardar abertura do sinal, na esquina das avenidas Nossa Senhora de Sabará e Interlagos, na Zona Sul, o policial militar Marcelo dos Santos Ferreira, de 31 anos, percebeu aproximação de outra moto com dois homens. O garupa estava armado com um revólver de calibre 38 e deu voz de assalto. O PM estava à paisana e, afastando-se, reagiu. O garupa caiu baleado e o comparsa fugiu com a moto em que chegaram. O assaltante ferido foi socorrido ao Hospital Geral da Pedreira, onde morreu. Ele foi identificado, no hospital, como Robsom Rodrigues dos Santos. Marcelo é listado na 1ª Cia do 22º BPMM. Ele contou à delegada de plantão do 99º DP - Campo Grande que não pretendia reagir. Entregou sua moto ao criminoso, mas no momento em que ladrão ia apanhá-la, gritou que era um policial. Segundo ele o marginal chegou a disparar e foi baleado no revide.