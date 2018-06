PM e assaltante morrem em tiroteio no Rio Um policial militar e um assaltante morreram hoje em um assalto, seguido da invasão de um prédio na Tijuca, na zona norte do Rio. O sargento da Polícia Militar Omyrmar Rosa da Silva, de 45 anos, e Márcio Mendes da Silva, de 30 anos, morreram após tiroteio. Eles foram feridos em meio a negociações para a libertação de quatro reféns, mantido por Mendes. Márcio Mendes, que usava um carro roubado para fugir depois de assaltar um policial à paisana na Praça Tiradentes, no Centro do Rio, foi encurralado e pulou um muro do prédio na rua Senador Furtado, para se esconder. Ele manteve quatro pessoas reféns por uma hora e meia, entre elas duas meninas, de 9 e 15 anos. "A porta estava aberta, e ele entrou falando que estava se escondendo. Estava com uma arma, mas não chegou a apontá-la para a gente", disse o porteiro do prédio, Jorge Ferreira, uma das vítimas. Segundo o capitão do 13º BPM (Praça da Harmonia) Nelson Silva França, porém, depois de uma hora e meia de negociações o bandido ameaçou sair com uma arma apontada para a cabeça de um dos filhos de Jorge, José Rodrigo da Silva Ferreira de 33 anos."De repente ele começou a atirar", disse o capitão. No tiroteio o policial e o bandido acabaram morrendo.