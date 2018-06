PM é baleado em ataque de traficantes no Complexo do Alemão

RIO - Um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, foi baleado durante um ataque de traficantes na tarde desta terça-feira, 22.

Atingido na perna, o policial teria ficado cerca de 40 minutos aguardando para ser socorrido, já que os outros PMs que o acompanhavam foram encurralados por traficantes.

A vítima foi socorrida por policiais da UPP e do 16.º Batalhão (Olaria). Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão. O policiamento na região foi reforçado. Parte da favela Nova Brasília está sem luz porque os traficantes teriam atirado nos transformadores.