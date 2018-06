PM e bandido morrem após confronto na zona sul de SP

SÃO PAULO - O soldado Ademilson Martins de Souza, de 36 anos, lotado na 4ª Companhia do 46º Batalhão, e o assaltante Evaldo Santos Rocha morreram, na noite da quinta-feira, 6, após uma troca de tiros na esquina da Rua Cachoeira Dourada com a Rua 25 de Julho, no Jardim Maria Estela, região do Sacomã, na zona sul de São Paulo.

Ao lado de uma policial feminina, o soldado recebeu uma ligação da noiva informando que dois homens em uma moto haviam roubado a bolsa dela no Jardim Santa Cruz. Os policiais então localizaram a moto, tendo início uma perseguição, que durou pouco tempo, pois a moto acabou batendo contra um ônibus intermunicipal.

Um dos bandidos, o garupa, que atirou contra a viatura durante a fuga, conseguiu fugir a pé, mas Evaldo tentou se esconder próximo de um córrego. No tiroteio, o soldado e o assaltante se feriram. Ademilson morreu no pronto-socorro do Sesi; já o criminoso, no pronto-socorro de Heliópolis.

A dupla já havia roubado outras duas bolsas, cujas donas foram localizadas e tiveram os objetos recuperados. O caso foi registrado no 83º Distrito Policial, do Parque Bristol.