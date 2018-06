PM é ferido por tiro disparado por ele mesmo no Complexo do Alemão

RIO - Um policial militar foi ferido na mão por um tiro disparado acidentalmente por ele mesmo, no início da manhã desta segunda-feira, 7, dentro da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), no Complexo do Alemão, zona norte do Rio.

O policial, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos, assumiria o plantão e se feriu ao manusear o armamento. O acidente aconteceu na Reserva Única de Material Bélico (RUMB), no pátio interno da CPP. O ferido foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, e passa bem. De acordo com a CPP, "foi aberto procedimento apuratório para investigar as circunstâncias do acidente".

Outro caso. Na noite de 17 de março, quatro PMs foram feridos por estilhaços de bala, disparada acidentalmente depois de um treinamento dado pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) a agentes lotados em UPPs no Complexo do Alemão. O episódio também ocorreu no pátio da CPP.

O acidente aconteceu quando, ao desembarcarem do caminhão do Bope, na sede da CPP, a arma de um dos PMs ficou presa ao veículo, caiu no chão e disparou. Quatro policiais foram atingidos superficialmente por estilhaços. Eles foram medicados e passam bem.