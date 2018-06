PM e Força Nacional contêm tumulto em presídio do Maranhão

SÃO LUÍS - A Tropa de Choque da Polícia Militar, o grupo Especial de Operações Penitenciárias (Geop) e a Força Nacional conseguiram controlar um princípio de tumulto entre detentos que estão no Bloca A da Central de Custódia de Presos de Justiça, uma das oito unidades do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. Por meio de nota, o governo do Maranhão assegurou que o "clima é de tranquilidade no local". Não há informações sobre vítimas.

Mais cedo, o governo estadual, também por meio de nota, anunciou que havia ampliado as atividades dos agentes penitenciários no Geop, nas rondas e intervenções táticas, escolta de presos a hospitais e audiências, custódia de presos em hospitais, entre outras atribuições. "A Portaria nº 01/2014 é um ato administrativo para reordenar e otimizar o trabalho dos agentes penitenciários no Complexo Penitenciário de Pedrinhas", afirmou a nota.

Pedrinhas é apontado como o epicentro da crise no sistema carcerário do Estado. Desde o ano passado, 62 presos foram mortos no complexo. A violência dos presídios tomou as ruas de São Luís - uma criança de 6 anos morreu em um ataque a ônibus ordenado de dentro de Pedrinhas e outras cinco pessoas ficaram feridas.