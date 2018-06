PM e Guarda Municipal fazem blitz no Largo 13, em São Paulo Policiais militares da 1ª Companhia do 22º Batalhão, do Batalhão de Choque e guardas municipais iniciaram por volta das 6h desta terça-feira, no Largo 13, em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, uma megaoperação que tem como alvo os milhares de camelôs que nos últimos anos tomaram conta da região com mais de 2 mil barracas. Até às 10h desta terça-feira, a Guarda Metropolitana continuava na região. Segundo informações da polícia, a blitz poderá ocorrer também na quarta e na quinta-feira. Por dia passam pela região cerca de 2 milhões de pessoas. No comércio ambulante do Largo são vendidos desde pipoca e doces até aparelhos eletrodomésticos. Por conta da aglomeração de pessoas, do número muito grande de lojas, barracas dos marreteiros e da grande circulação de ônibus e carros, a região do Largo 13 vira palco de ação de assaltantes e batedores de carteira.