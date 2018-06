PM é investigado por tentativa de estupro Um aspirante a oficial de 25 anos, do 44.º Batalhão da PM (Guarulhos), está sendo investigado por tentativa de estupro, depois de ter sido flagrado por PMs ontem de madrugada, em um carro com uma vendedora de 25 anos, no Limão, zona norte. Dois homens estavam do lado de fora do carro. No banco de trás, a polícia encontrou o aspirante e a mulher com as calças abaixadas. Ela começou a chorar e pediu ajuda. Disse que aceitou carona ao sair de uma casa de shows . Segundo os rapazes, a moça estava "ficando" com o PM. A Corregedoria da PM abriu processo para apurar o caso.