PM e jovem são mortos em festa, em Mangaratiba, no Rio

SÃO PAULO - O cabo da Polícia Militar, Giovani Conceição de Oliveira, e uma jovem, de 21 anos, foram morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira, numa festa de aniversário, no Parque Bela Vista, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, um homem encapuzado invadiu a festa e disparou contra o policial, que ficou ferido no ombro e no abdômen, atingindo também a mulher na barriga e nas costas.

Eles foram levadas para o Hospital de Mangaratiba, mas não resistiram aos ferimentos. O criminoso conseguiu fugir. O caso foi registrado na 166ª DP, de Angra dos Reis.