PM é morto após discussão de trânsito na baixada fluminense

RIO - Um policial militar foi morto após uma discussão de trânsito na noite deste domingo, 21, em Santa Cruz da Serra, distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O cabo Adriano Góes Lisboa, que era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Formiga, foi atingido por três disparos. O suspeito de disparar os tiros fugiu.

Segundo informações do 15ºBPM (Duque de Caxias), o cabo Góes chegou a ser levado ao Posto de Saúde do Parque Equitativa, no mesmo distrito, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).