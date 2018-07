PM é morto com tiros nas costas na Barra da Tijuca O cabo da Polícia Militar Ueider da Silva Tenório, de 35 anos, lotado no Batalhão de Santa Cruz, foi morto nesta sexta-feira de madrugada com três tiros nas costas disparados por criminosos, na Avenida Sernampetiba, Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O número de policiais civis e militares assassinados, desde o início do ano, subiu para 57. Por volta das 3 horas, o policial estava entrando em seu carro, um Golf preto, que estava estacionado na praia, quando três homens que estavam na areia renderam o policial. Tenório tentou fugir a pé, mas um dos bandidos atirou. De acordo com os policiais, o agente estava acompanhado de uma mulher não identificada. Após o crime, os criminosos fugiram a pé. A pistola do PM não foi encontrada.