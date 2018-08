PM é morto durante assalto na Baixada Fluminense

RIO - O policial militar Paulo Vitor Barbosa Lopes, de 37 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira, 22, durante um assalto em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense. Com esta morte, já são 64 PMs assassinados no Rio de Janeiro desde o início do ano.

Lopes, que é do 21º Batalhão da PM ( São João de Meriti ), estava de folga, quando foi abordado por assaltantes. Ele foi reconhecido como policial pelos bandidos e atingido no tórax e no peito. Seu carro foi roubado. O PM chegou a ser levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos.

Na madrugada desta quinta, o Disque Denúncia divulgou que está oferecendo R$ 5 mil de recompensa por quem der informações que levem à captura dos responsáveis pelo assassinato do policial.