PM é morto na zona norte do Rio e Estado registra 48 policiais assassinados no ano

RIO - Um sargento da Polícia Militar foi morto na manhã desta quarta-feira, 16, no bairro de Cascadura, na zona norte do Rio. Robert Nogueira de Almeida, 42 anos, estava em uma motocicleta a caminho do trabalho quando criminosos em outra moto anunciaram um assalto e acabaram atirando contra ele. Almeida foi o 48º policial morto no Estado do Rio de Janeiro em 2018.

O crime aconteceu na Rua Souto, e quando policias do 9º BPM chegaram ao local já encontraram o sargento sem vida. A perícia foi acionada, e até o meio da manhã ninguém havia sido preso.

Robert Nogueira de Almeida era lotado na Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Ele estava na Polícia Militar desde 1996. O sargento era casado e tinha dois filhos.

