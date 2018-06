PM é morto no Rio após tiroteio na Linha Amarela

RIO - O policial militar Wallace Carlos Pouchet, de 37 anos, foi morto com um tiro na cabeça na madrugada deste sábado no Rio. Ele trafegava pela Linha Amarela em um Fiat Uno quando foi perseguido e trocou tiros com ocupantes de outro carro.

De acordo com a Polícia Militar, o carro de Pouchet estava na contramão, sentido Barra da Tijuca. Depois de baleado, o policial perdeu a direção do Uno, que capotou e bateu numa mureta.

A lataria do carro do policial tem diversas marcas de tiros. Segundo policiais da Divisão de Homicídios, os disparos foram feitos, em sua maioria, de dentro do veículo. A arma de Pouchet estava ao seu lado.

Os investigadores vão pedir as imagens das câmeras de segurança da concessionária Lamsa, que administra a Linha Amarela. Pouchet era lotado no 16.º Batalhão da Polícia Militar (Olaria).