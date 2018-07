PM é morto por ocupantes de um carro em Madureira Um policial militar foi assassinado na manhã deste domingo em Madureira, na zona norte do Rio. O tenente Carlos Augusto dirigia seu carro quando foi abordado por um Monza azul. Ele se jogou do carro, na tentativa de fugir dos criminosos, mas foi baleado e morreu. O carro foi encontrado à tarde no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, também na zona norte. Os criminosos levaram a arma e os documentos do PM.