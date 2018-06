PM e outros seis são baleados em bar de Salvador

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

Sete pessoas, entre elas, um sargento da Polícia Militar, foram baleados na noite desta quarta-feira, 21, dentro de um bar, no bairro Uruguai, Cidade Baixa de Salvador, na Bahia.

Segundo informações da delegada 3ª Delegacia (Bonfim), Dra. Marilda Marcela da Luz, as vítimas estavam em um bar quando um veículo passou com quatro pessoas, que começaram a disparar contra as vítimas.

Os feridos foram levados para hospitais da região. Apenas uma das vítimas, Josevaldo Oliveira de Jesus, baleado no abdômen, está em estado grave e permanece internado. Os demais já foram liberados. De acordo com a delegada, já há indicação de alguns suspeitos, mas ainda não há uma linha de investigações.

Entre os baleados está José Roque Oliveira de Jesus, Sargento da Policia Militar lotado na 37ª Companhia Independente da Polícia Militar na Liberdade, Daiane Carolina de Oliveira, Maria Cristina dos Santos, Hugo Oliveira de Jesus, Jeferson Nascimento Procópio e Alan Carlos Alcântara Santos.