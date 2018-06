PM é preso em flagrante por estuprar criança Denúncia de familiares de uma menina de três anos levou a polícia à residência da Av. Conceição, 1744, na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo, onde o ex-PM Luiz Cláudio da Silva, de 36 anos, estaria submetendo a atos libidinosos uma criança. Apanhado quando acabava de violentar a menina, ele foi preso e autuado em flagrante no 9º DP - Carandiru. Cláudio, que atualmente trabalha como agente da CET, é também suspeito de abusar sexualmente de duas irmãs da mesma criança, uma de 9 e outra de 12 anos, e também do irmãozinho de 1 ano e meio. Revoltados, familiares e vizinhos do criminoso tentaram linchá-lo, mas ele foi salvo pelos PMs, que o levaram para a delegacia, onde está acontecendo uma manifestação na madrugada desta sexta.