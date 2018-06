PM é preso por matar um e ferir três em casa de show no Rio

SÃO PAULO - Um cabo da Polícia Militar foi preso nesta sexta-feira, 15, por agentes da Corregedoria Geral Unificada (CGU). Ele é acusado de ter assassinado Jeferson Malvino Antonio, de 28 anos, e ter ferido outras três pessoas, na madrugada de segunda-feira, 11. A agressão aconteceu na porta de uma casa de shows em São João de Meriti, a 25 km da capital.

De acordo com o delegado Alexandre Ziehe, titular da 64ª DP, o homicídio teria sido motivado por uma briga que ocorreu no interior do local. Outro policial militar que estava com o acusado foi detido e levado à delegacia para prestar esclarecimentos. A prisão foi possível com base nas imagens do circuito de segurança do estabelecimento, depoimento das testemunhas e quebra do sigilo telefônico do PM que o acompanhava.

Com o cabo foi apreendida uma pistola calibre 380. A arma foi enviada à perícia para se apurar se foi utilizada no dia do crime. Contra ele foi expedido um mandado de prisão pelos crimes de homicídio e tripla lesão corporal.