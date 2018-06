PM é preso suspeito de matar homem em hotel no Rio

SÃO PAULO - Um soldado de cerca de 21 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira, 2, acusado de ter matado outro homem dentro do quarto de um hotel, na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, zona norte do Rio.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 5 horas. O militar teria matado por asfixia um homem, de aproximadamente 55 anos, que estava em sua companhia no hotel. Ele foi detido ao tentar fugir do local, de acordo com a PM.