PM é resgatado após ser baleado e torturado por traficantes no Rio

RIO - Um policial militar que foi torturado por traficantes e deixado em um matagal em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi resgatado na manhã desta terça-feira, 8, por um helicóptero da corporação. A vítima, Lucas Falco dos Santos Barreto, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha (zona sul do Rio), estava desaparecido desde a noite de segunda-feira, 7.

Na ocasião, o policial passava com seu carro pela Rodovia Amaral Peixoto, nas imediações da Favela do Arrastão, em São Gonçalo, quando ficou sem gasolina. Ao parar o veículo, o policial foi abordado por traficantes. Barreto foi espancado e atingido por dez tiros. Em seguida, foi jogado em uma ribanceira. Por causa da queda, sofreu uma fratura.

A vítima foi localizada cerca de 14 horas depois, por um homem que passava pelo local e ouviu os gritos de socorro. Ele continua internado no Hospital Central da PM, no Estácio, zona norte da capital.

Policiais da 75ª Delegacia de Polícia (Rio do Ouro) prenderam, na tarde desta terça, dois suspeitos de envolvimento na tortura do policial militar. Um dos detidos tem apenas 12 anos. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, três rádio comunicadores, cocaína e quatro celulares. Os dois presos foram autuados por tentativa de homicídio e tráfico de drogas.