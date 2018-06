PM é suspeito de matar ex-namorada Juliana Bocato Guido, de 22 anos, mãe de uma menina de 4, foi encontrada morta com um tiro nas costas, ontem, em seu apartamento na Rua Solidônio Leite, no Parque São Lucas, zona leste. O principal suspeito do assassinato é seu ex-namorado, o policial militar Cléber dos Santos Alves, de 23 anos. A Corregedoria da PM e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) começaram a investigar o crime. Testemunhas viram Juliana e Cléber, no apartamento, no domingo à noite.