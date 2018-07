PM e tráfico trocam tiros em vários pontos do Rio O domingo no Rio foi marcado por tiroteios entre policiais militares e traficantes. Por volta das 16 horas, houve confronto na Vila dos Pinheiros, no complexo de favelas da Maré (zona norte). Uma patrulha do 22.º Batalhão (Benfica) chegou a ficar encurralada perto do local onde um microônibus da PM foi metralhado em 21 de abril. Com a chegada de reforços, o tiroteio acabou. Não houve feridos. Ainda à tarde, houve troca de tiros entre PMs e traficantes na Estrada das Paineiras, um dos acessos ao Cristo Redentor. Os criminosos fugiram em direção à Favela do Cerro-Corá, no Cosme Velho (zona sul). Durante o confronto, um policial se machucou ao cair de um barranco. No início da noite, houve novos tiroteios na zona norte, dessa vez contra traficantes da favelas do Timbau e Vila dos Pinheiros, também na Maré. Aproximadamente dez carros da polícia seguiram para o local. Motoristas que trafegavam pelas linhas Vermelha e Amarela, cujo trânsito foi interrompido, fugiram pela contramão com medo dos disparos. Veja o especial: