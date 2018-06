PM em carro roubado morre ao trocar tiros com policiais no Rio

SÃO PAULO - O cabo Fábio Rodrigues Gonçalves, do 22º BPM, da Maré, no Rio de Janeiro, foi morto durante uma troca de tiros com policiais, na madrugada desta quinta-feira, 18, na Ilha do Governador. Policiais do 17º BPM suspeitaram de um veículo nas proximidades da Avenida dos Magistérios, por volta das 1h30. Ao se aproximarem do automóvel, os agentes foram recebidos com disparos de arma de fogo.

Eles revidaram e Gonçalves, que dirigia um carro roubado, foi atingido. O cabo chegou a ser socorrido no Hospital da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a corporação afirmou que ele "estava fardado e fora de seu local de serviço". Em outro carro, estava um policial militar que foi preso e será encaminhado para a Unidade Prisional da Corporação. Nove policiais que estavam de plantão no 22º BPM foram presos administrativamente por 72 horas.

A PM informou por meio de nota que uma averiguação sumária foi aberta para apurar a conduta dos policiais envolvidos. Ela irá subsidiar o Inquérito Policial Militar (IPM) que será instaurado na sequência.

Desculpas. O comandante geral da Polícia Militar, coronel Mario Sergio Duarte, pediu desculpas à população pelos últimos episódios envolvendo PMs em atividades criminosas. O pedido de perdão foi motivado pelo episódio desta quinta.

"Peço desculpas à população do Rio por condutas desse tipo, que observamos nas últimas duas semanas", disse o coronel. A declaração foi feita no enterro do soldado Bruno de Castro Ferreira, morto na tarde de ontem na Avenida Rio Branco, uma das principais vias do Rio, quando interceptava um assaltante que agia na região.

