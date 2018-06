PM encontra 12 mil pés de maconha no interior de PE

A Polícia Militar de Pernambuco encontrou nesta terça-feira, 13, cerca de 12 mil pés de maconha em Belém de São Francisco, no interior do Estado. A plantação, já em fase de colheita, foi encontrada na Fazenda Sítio da Serra, em Riacho Pequeno, de propriedade de Moisés José de Sá. A operação, que durou todo o dia, contou com 18 policiais do Serviço de Inteligência e do Grupo Ações Táticas Itinerantes (Gati). Os supostos traficantes usavam os acampamentos encontrados no local, onde eles se alimentavam e dormiam. Foram encontrados instrumentos de trabalho, mas ninguém foi preso.