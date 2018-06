PM encontra mais seis corpos no Rio; mortos chegam a 40

Seis corpos foram encontrados na manhã desta sexta-feira, 23, na Favela do Fumacê, em Realengo, zona oeste do Rio. Dois corpos estavam em uma lixeira e outros quatro numa casa da comunidade e foram localizados após uma denúncia, de acordo com policiais militares do 14.º Batalhão. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.

O conflito entre policiais e traficantes na cidade já deixou 40 mortos em seis dias. Na quinta-feira, 22, quando a Polícia Militar fez operações em cinco comunidades na região metropolitana, mais dois corpos foram jogados na frente do Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Prisão

A Polícia anunciou a prisão, na quinta-feira, de dois suspeitos de terem participado da tentativa de invasão pelo controle do tráfico de drogas ao Morro dos Macacos. Também foram apreendidos cinco menores usuários de drogas, além de 223 trouxinhas de maconha, 362 sacolés de cocaína, 68 pedras de crack, 19 bolinhas de haxixe e uma pistola 765. O material foi apresentado na 38ª DP.

Em Parada de Lucas, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis encontraram em um buraco sob a calçada um esconderijo para mil munições para metralhadora .30, um fuzil AK 47, uma submetralhadora e uma pistola.

(Com Pedro Dantas e Talita Figueiredo, de O Estado de S. Paulo)

Atualizado às 13h25 para acréscimo de informações.