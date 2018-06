PM encontra viveiro clandestino de aves ameaçadas no Complexo do Alemão

RIO DE JANEIRO - A Polícia Militar encontrou neste domingo, 28, um viveiro clandestino de aves silvestres no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, inclusive com espécies ameaçadas de extinção, como tucanos e araras.

No mesmo local, na Rua Canitá, centro do complexo, funcionava também um laboratório de refino de cocaína. Segundo o coronel Lima Cintra, que fez a apreensão, havia ainda um paiol com munição e armas, entre elas duas submetralhadoras.

Além disso, o lugar abrigava uma espécie d Ninguém foi preso, pois todos os ocupantes fugiram durante a noite.