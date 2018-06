PM entra em favela de SP e troca tiros com traficantes Os moradores da favela do Milharal, localizada no bairro de Pirituba, zona norte da capital paulista, viveram momentos de medo na madrugada de hoje. Após uma denúncia anônima sobre um possível toque de recolher imposto por traficantes que disputam o controle do local, policiais militares entraram na favela, mas foram recebidos com diversos disparos. O tiroteio durou cerca de 10 minutos, mas não houve feridos. A polícia realizou buscas na favela. Dois traficantes foram presos e levados para o 87º Distrito Policial, de Vila Pereira Barreto. Segundo policiais militares da 3ª e 6ª Companhias do 4º Batalhão, há duas semanas que os moradores desta favela, próxima ao Morro da Pinga, vivem momentos de apreensão, pois os bandidos locais constantemente fazem ameaças impondo toques de recolher.