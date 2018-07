PM escapa de assalto e recupera veículos roubados O tenente-coronel Lourenço Pacheco Martins, comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar em Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro, conseguiu sozinho escapar de um assalto e recuperar três veículos roubados que estavam sendo utilizados pelos ladrões. O militar fazia uma ronda em seu chevrolet Celta, quando foi cercado, na Rua Comandante Coelho, por três carros (Escort, Parati e Pálio). O tenente-coronel atirou nos bandidos, feriu um, mas os assaltantes conseguiram fugir em dois carros. O militar continuou a perseguir os bandidos e acabou encontrando os outros dois veículos, abandonados pelos ladrões em Vicente de Carvalho. O assaltante baleado, Alan Cosme Lima, de 19 anos, foi localizado e preso no Hospital de Bonsucesso.