PM estoura boca de tráfico e prende 3 em SP No final da noite de ontem, policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão estouraram uma boca de tráfico de drogas e detiveram três criminosos e apreenderam várias armas na favela localizada na avenida Tenente Amario Felicíssimo da Silveira, no Parque Novo Mundo, zona Norte da capital paulista. Com os traficantes, a PM, que já vinha se preparando para realizar o flagrante, apreendeu mais de 8 mil pedras de crack, dois tijolos de maconha, dois quilos de cocaína, uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 28, um carregador de fuzil calibre 7.62, um livro com a contabilidade do tráfico e nomes de supostos clientes e comparsas do esquema criminoso, uma balança de precisão e material utilizado na embalagem da droga. Foram detidos Clayton Lopes dos Santos, 24, Sandoval da Silva, 42, e Érica Alves de Araújo, de 23 anos. O material apreendido estava espalhado em dois barracos. A droga, segundo a polícia, era distribuída em várias regiões do Estado. Érika e Sandoval foram autuados em flagrante por tráfico de drogas pela delegada Maria Cristina Lopes, no 90º Distrito Policial. Sandoval também foi autuado, assim como Cleyton, por porte ilegal de armas.