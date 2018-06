PM estoura central telefônica clandestina em Guarulhos A Polícia Militar estourou uma central telefônica clandestina e um desmanche no bairro Jandaia, em Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta quinta-feira, 31. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), foram encontrados um aparelho telefônico, dois rádios comunicadores, uma caderneta de anotações com diversos telefones e panfletos que estariam sendo distribuídos em nome da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Ainda segundo a SSP, na frente da casa havia um local para desmanche, onde foram encontrados dois veículos roubados. O homem que controlava os equipamentos conseguiu fugir. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.