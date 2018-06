PM evita invasão de sem-teto na zona Leste de SP A Tropa de Choque da Polícia Militar evitou na madrugada deste sábado uma invasão de sem-teto a um prédio em construção da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Cerca de 50 pessoas tentaram entrar no edifício, na Cidade Tiradentes, zona Leste da capital. Após a ação ser frustrada, os sem-teto deixaram o local. Segundo a TV Globo, os sem-teto que até sexta-feira ocupavam o antigo Hotel Terminus estão acampados agora na Praça da República, no Centro da capital. Eles entraram em confronto com a polícia e tiveram de deixar o local na manhã de ontem. Outros dois prédios do centro de São Paulo ainda estão ocupados, um na Rua Aurora e outro na Rua Mauá. Em São Bernardo do Campo, um terreno da Volkswagen continua ocupado por cerca de sete mil pessoas. A reintegração de posse da área foi suspensa, e a Volks já recorreu da decisão.