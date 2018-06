PM fará blitze em 10 locais; motorista deve evitar viagem entre 14h e 22h Quem for deixar a capital para o feriado de Páscoa terá de enfrentar um cerco aos motoristas alcoolizados. De hoje até domingo, haverá dez pontos diários de bloqueio pela PM. As blitze, que fazem parte da Operação Direção Segura, são distribuídas em pontos estratégicos de São Paulo. Se o motorista for reprovado no teste do bafômetro, será preso em flagrante. Se apresentar algum nível de álcool, mesmo menor do que o limite máximo, de 0,3 mg de álcool por litro de ar expirado, pagará uma multa de R$ 957,70 e terá de apresentar outro condutor para dirigir. Caso contrário, o veículo ficará retido. A expectativa é de que saia da cidade 1,4 milhão de veículos. A recomendação é evitar viajar hoje entre 14 e 22 horas - amanhã, o ideal é pegar a estrada entre 22 e 6 horas. O rodízio municipal está suspenso amanhã.