PM faz balanço da operação em favelas de SP A Polícia Militar divulgou o balanço da operação realizada esta manhã em favelas de São Paulo. De acordo com a Sala de Imprensa da PM, as blitze aconteceram na Favela Djalma, na Rua Manuela Gaia, sem número, na Vila Mazzei, zona Norte da cidade, e na Favela do Sapo, na Rua Djalma Coelho, no Sumarezinho, região Oeste da capital paulista. No total, seis pessoas foram presas em flagrante por porte de arma ou tráfico de drogas e outras 13 acabaram sendo detidas para averiguação. Uma arma foi apreendida. Na Favela do Sapo, os policiais encontraram dois tijolos de maconha e 136 papelotes de cocaína. Na Favela Djalma, houve apreensão de outro tijolo de maconha. As vistorias, que tiveram início às 6 horas e se encerraram às 8 horas, contaram com 55 policiais militares, 12 guarnições e dois cães.