PM faz megablitz no centro de SP Um efetivo de mais de 200 policiais militares, com 47 viaturas, está realizando, desde às 22h de ontem, uma megablitz em vários pontos do centro da cidade de São Paulo. Policiais dos 7º, 11º e 13º Batalhões estão distribuídos por todo o centro da capital à procura de traficantes, armas, fugitivos e sequestradores. Alguns pontos já conhecidos pela polícia, como a cracolândia e toda a região da Rua Paim, estão sendo patrulhados.