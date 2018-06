PM faz operação contra o tráfico no Morro do Juramento, no Rio

SÃO PAULO - Policiais do 41º BPM, em Irajá, realizam nesta quarta-feira, 13, uma operação para combater o tráfico de drogas, no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio de Janeiro. Até as 9h15, a corporação não tinha informações sobre feridos, apreensões ou prisões.

Na terça-feira, dois suspeitos ficaram feridos após trocar tiros com policiais na Comunidade Nova Holanda, no município de Macaé. Equipes do 32º BPM (Macaé) faziam uma operação para checar denúncias relacionadas ao tráfico de drogas na região. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Público de Macaé. Com eles foi apreendido um fuzil, uma metralhadora e munições.