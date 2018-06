PM faz vistoria ambiental ''em domicílio'' A frota de veículos da Polícia Militar inaugurou nesta semana a inspeção veicular ambiental no formato "em domicílio", feita fora dos centros de inspeção da Controlar. A inspeção de carros da PM com placas de final 1 está sendo feita desde segunda-feira em pátios próprios da corporação na capital. O prazo para o teste desse grupo venceu em 30 de abril, bloqueando o licenciamento dos carros. O novo modelo de inspeção, que é feito por uma unidade móvel da concessionária, foi desenvolvido pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente para atender grandes frotas, de pelo menos 50 veículos, oficiais ou não. No total, até amanhã, cerca de 110 viaturas farão a inspeção no pátio do centro de mecanização da PM, no Carandiru, zona norte da capital. Outras bases da PM, como nos bairros do Grajaú e do Aeroporto, também abrigam a inspeção ambiental das viaturas. De 4 mil a 5 mil veículos da PM farão o teste.