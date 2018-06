PM ferido em atentado contra presidente do TRE tem previsão de alta para 4ª-feira

Depois de dois meses e 11 dias internado no Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju, o cabo da Polícia Militar Jailton Pereira, de 41 anos, atingido com um tiro na cabeça no atentado contra o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE), desembargador Luiz Mendonça, finalmente vai receber alta médica.

Ontem à tarde, ele foi transferido para o hospital da PM e deve sair na quarta-feira, quando ficarem prontas as adaptações em sua casa para recebê-lo. O projétil continua alojado no lado esquerdo do cérebro de Pereira. Ele perdeu os movimentos deste lado do corpo e passará por sessões de fisioterapia. Pereira deixou o Huse em cadeira de rodas, mas os médicos dizem que ele tem boas chances de voltar a andar. As investigações correm sob sigilo.