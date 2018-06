PM flagra garotos de 12 a 15 dirigindo carro furtado Quatro garotos - com idades entre 12 e 15 anos - foram flagrados por um policial militar à paisana num Astra furtado dirigido por um deles no Jardim Brasil, zona sul de São Paulo, na madrugada de ontem. O mais novo deles, R. - de 12 anos e apenas 1,20 m de altura - é conhecido na Favela Palmares, onde mora, como Zé Pequeno (referência a um personagem do filme Cidade de Deus). Ainda segundo a polícia, os quatro furtaram o carro no final da noite anterior de uma concessionária da zona sul. Dois deles - de 14 e 15 anos - foram encaminhados à Fundação Casa. Os outros dois foram liberados após a mãe de um deles se comprometer a apresentá-los ao Juizado da Infância e Juventude. O soldado Jerrival Souza, da 1ª Companhia do 12º Batalhão, contou que voltava para casa quando viu o Astra na Rua Lacedemônia. "Tinha dado uma pane no veículo e notei que um menor desceu assustado", relatou. "Eu sabia que tinha sido furtado um Astra de uma concessionária." Conforme o soldado, o Astra voltou a funcionar e o motorista saiu em alta velocidade. O policial foi atrás. Quando os garotos pararam, foram abordados por Souza, que solicitou ajuda do batalhão. O grupo já havia sido flagrado praticando delitos nos arredores do Aeroporto de Congonhas.