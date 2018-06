PM flagra montagem de jogatina no centro de SP

A Polícia Militar apreendeu na madrugada desta quarta-feira, 8, cerca de 50 máquinas de videobingo, ainda em processo de montagem, estocadas em um sobrado na esquina da Rua Alagoas com a Rua Sabará, em Higienópolis, na região central de São Paulo. Um manual técnico que ensina como montar as máquinas também foi localizado no local.

Os PMs da 3ª Companhia do 7º Batalhão faziam um patrulhamento de rotina quando suspeitaram de um Chevrolet Zafira preto e duas motos paradas em frente ao imóvel, por volta da 1h30. Dois homens que descarregavam parte dos equipamentos do veículo foram abordados e, segundo os policiais, alegaram que uma pizzaria funcionava no local. Ao entrarem, os PMs encontraram as peças das máquinas de videobingo.

Conforme os policiais, elas deveriam estar prontas para entrar em funcionamento ainda na manhã desta quarta-feira. Os dois homens que descarregavam os equipamentos e outros dois que estavam no interior do imóvel foram levados ao 4º Distrito Policial (Consolação). Segundo os soldados que fizeram a apreensão e detiveram os suspeitos, eles eram responsáveis apenas pela montagem das máquinas. O responsável pelos equipamentos ainda não havia sido localizado até as 4h.