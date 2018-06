PM furta R$ 650 de loja arrombada O soldado da Polícia Militar Luciano Osório Leite pode ser expulso da corporação. Ele foi flagrado furtando R$ 650 da loja do Magazine Luiza arrombada por três ladrões em Assis, no interior paulista. Ele aparece nas imagens da câmera de segurança pegando o dinheiro de um malote. Leite e outro policial patrulhavam o centro da cidade quando foram chamados para verificar o arrombamento na madrugada de quarta-feira. O amigo esperou na calçada e não se envolveu no furto.