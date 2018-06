PM ganha bimotor contra crime organizado

A Polícia Militar ganhou nova arma para combater o crime organizado em São Paulo. É o King Air, bimotor com capacidade para transportar sete pessoas. A aeronave está no Campo de Marte, zona norte da capital, há um mês e meio e já deu os primeiros voos. A entrega oficial acontecerá em 60 dias. Segundo a Polícia Militar, o avião será usado em operações importantes, quando houver a necessidade de transportar com urgência e rapidez homens do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e da Tropa de Choque da PM. Isso inclui casos de rebeliões de presos no interior, onde estão recolhidos os detentos mais perigosos do Estado, ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC); também em reintegrações de posse no Pontal do Paranapanema, na região oeste, e outras ações envolvendo reféns ou bombas. A aeronave foi adquirida em setembro do ano passado. Na época, Ronaldo Marzagão era secretário da Segurança Pública de São Paulo. Em 14 de janeiro de 2009, ele afirmou à Rádio Eldorado, uma das empresas do Grupo Estado, que o King Air vai transportar até sete homens de células especiais da polícia para megaoperações de emergência em pontos distantes: "Com a vinda do avião teremos uma aeronave de alta tecnologia, que desce em qualquer campo, com velocidade de 400 km/h." Homens do Grupamento Aéreo da Polícia Militar já participaram de diversos voos-teste. O King Air é um avião bimotor pressurizado, de pequeno porte e propulsão do tipo turbo hélice. O valor da compra não foi detalhado. Porém, na época da aquisição do avião, Marzagão disse ter gasto R$ 15 milhões na compra do aparelho e de outros dois helicópteros. Até ontem à tarde, a aeronave estava estacionada em frente ao hangar da Polícia Militar, no Campo de Marte. O Grupamento Aéreo da Polícia Militar tem 15 helicópteros e 6 aviões. O prefixo do King Air é PR-ESP. O aparelho foi fabricado pela HB Beach e o modelo é B200GT.