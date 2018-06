PM grava líderes do PCC em cadeia e elogia atitude: 'Medalha de ouro'

NATAL - Um policial militar do Rio Grande do Norte gravou, de dentro da cela, uma mensagem com ameaças das lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Estado à facção rival Sindicato do Crime. Após ouvir os presos, que foram retirados da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na Grande Natal, na segunda-feira, 16, o PM elogia: "Aí são uns caras que merecem medalha de ouro, viu, com todo o respeito."

O vídeo obtido pelo Estado foi gravado em uma unidade estadual não revelada para onde foram levados os presos após a transferência. O governo do Estado aguarda apreciação do pedido pela Justiça para transferi-los a um presídio federal, já que eles teriam coordenado o ataque do sábado, 14, que deixou 26 mortos no presídio.

Paulo da Silva Santos, João Francisco dos Santos, José Cândido Prado, Paulo Márcio Rodrigues de Araújo e Tiago Soares foram retirados do pavilhão 5 de Alcaçuz. Três dos cinco aparecem nas imagens: João, José – apontado como nome mais forte da facção atualmente no Estado – e Paulo.

A gravação de 47 segundos começa com um deles dizendo que "o Sindicato não vai existir mais no Estado, não". "Vamos exterminar tudo", complementa. De acordo com o governo, foram integrantes do PCC que invadiram o pavilhão 4 e começaram a série de assassinatos.

Um outro detento critica as ações ordenadas pelo Sindicato do Crime nas ruas de Natal e do interior, que resultaram em incêndios em ônibus e carros oficiais, além de tiros contra delegacias e bases da polícia. "A população e a massa carcerária não têm nada a ver. Vai morrer todo mundo. Quem tá falando é o Primeiro Comando da Capital", diz.

Ao fim da gravação, o policial vira a câmera para ele e elogia o grupo. Além desses cinco presos, o governo pediu a transferência para unidades federais de outros 13 envolvidos com o massacre e também aguarda análise da Justiça. A reportagem não conseguiu contato com o comando da Polícia Militar na manhã deste sábado, 21.