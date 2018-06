PM liberta criança seqüestrada na região do Grande ABCD A Polícia Militar conseguiu libertar esta manhã uma criança que foi sequestrada no dia 30 de agosto, na região do Grande ABCD. Conforme o Centro de Operações da PM (Copom), a corporação recebeu uma denúncia anônima dando conta da ação de uma quadrilha. Com bases nas informações, os soldados flagraram seis pessoas encapuzadas carregando o que parecia uma criança enrolada em uma toalha. Quando o bando entrou numa residência na Rua dos Crisântemos, no Parque São Rafael, zona Leste de São Paulo, os policiais militares invadiram a casa. Apesar disso, os suspeitos, entre eles três mulheres, conseguiram escapar. No local, os patrulheiros encontraram a criança, que foi seqüestrada no Supermercado Extra de São Bernardo do Campo, na segunda-feira. Ela é filha de um comerciante estabelecido naquela cidade. Segundo as primeiras informações, os seqüestradores ligaram para ele pedindo R$ 500 mil para libertar sua filha. A ocorrência foi registrada no 55º Distrito Policial de São Rafael.