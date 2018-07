PM localiza grupo perdido na mata em SP As equipes de busca da Polícia Militar e do Comando de Operações Especiais (COE) localizaram, no final desta tarde, as quatro pessoas que estavam desaparecidas na região da mata em São Lourenço da Serra, na altura do quilômetro 305 da Rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo. Segundo informações da PM, o grupo conseguiu fazer contato com a polícia através de um telefone celular. Eles iniciaram a trilha no começo da manhã e acabaram não encontrando a continuação do caminho. Um dos helicópteros da Polícia Militar seguiu para o local por volta das 16 horas para ajudar a procurar o grupo. Todos passam bem.